наверх
13.10.201717:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В здании Совета ЕС из-за задымления отравились люди

    (обновлено: )51
    Задымление произошло из-за технической неисправности системы вентиляции на кухне, что привело к отравлению персонала. Все люди получили надлежащую медицинскую помощь.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В главном здании Совета ЕС в пятницу, 13 октября, произошло задымление, в результате чего был эвакуирован персонал.

    По данным "Укринформа", многие люди отравились испарениями.

    Как стало известно, задымление произошло из-за технической неисправности системы вентиляции на кухне, что привело к отравлению персонала. Все люди получили надлежащую медицинскую помощь.

    Смотрите также: Пожар уничтожил одну из основных достопримечательностей Франкфурта

    Генеральный секретариат Совета ЕС решил эвакуировать персонал из здания в другое помещение руководящего института ЕС.

    Инцидент обсудят лидеры ЕС на саммите на будущей неделе.

    В помещении третьего энергоблока Чернобыльской АЭС произошло задымление из-за курения в неположенном месте.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Военнослужащие в Киеве. Архивное фото
    День защитника Украины. В ожидании провокаций
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое