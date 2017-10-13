В здании Совета ЕС из-за задымления отравились люди

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В главном здании Совета ЕС в пятницу, 13 октября, произошло задымление, в результате чего был эвакуирован персонал.

По данным "Укринформа", многие люди отравились испарениями.

Как стало известно, задымление произошло из-за технической неисправности системы вентиляции на кухне, что привело к отравлению персонала. Все люди получили надлежащую медицинскую помощь.

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Генеральный секретариат Совета ЕС решил эвакуировать персонал из здания в другое помещение руководящего института ЕС.

Инцидент обсудят лидеры ЕС на саммите на будущей неделе.

В помещении третьего энергоблока Чернобыльской АЭС произошло задымление из-за курения в неположенном месте.