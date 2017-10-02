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    В Хмельницкой области массово отравились школьники

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    Как сообщили в Госпотребслужбе, с диагнозом острая кишечная инфекция средней степени тяжести госпитализированы 12 детей.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В селе Скрипче Хмельницкой области зафиксировано массовое отравление среди школьников.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    Зарегистрировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся Скипчанской общеобразовательной школы I-II ст. Гордоцкого района Хмельницкой области.

    С диагнозом острая кишечная инфекция, средней степени тяжести госпитализированы 12 детей в инфекционное отделение Городецкой ЦРБ, двое детей находятся на амбулаторном лечении, цитирует УНИАН Госпотребслужбу.

    Проведено внеплановую проверку заведения. Установлено, что питание учащихся осуществляется в столовой учреждения, на пищеблоке работает только один повар, которому для мытья посуды и проведения уборки на пищеблоке поочередно помогают технические работники школы. Поставка продуктов питания в образовательное учреждение осуществляется только 2 раза в месяц (организатор питания выясняется). Противоэпидемические мероприятия продолжаются. 

    В Госпродпотребслужбе ранее сообщали, что санитарно-эпидемическая ситуация в стране остается напряженной и нестабильной. В этом году вспышки пищевых отравлений регистрировались почти во всех регионах за исключением Луганской области.

    Наибольшее количество было зафиксировано в Одесской и Киевской областях.

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