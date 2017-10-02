В Хмельницкой области массово отравились школьники

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В селе Скрипче Хмельницкой области зафиксировано массовое отравление среди школьников.

Зарегистрировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся Скипчанской общеобразовательной школы I-II ст. Гордоцкого района Хмельницкой области.

С диагнозом острая кишечная инфекция, средней степени тяжести госпитализированы 12 детей в инфекционное отделение Городецкой ЦРБ, двое детей находятся на амбулаторном лечении, цитирует УНИАН Госпотребслужбу.

Проведено внеплановую проверку заведения. Установлено, что питание учащихся осуществляется в столовой учреждения, на пищеблоке работает только один повар, которому для мытья посуды и проведения уборки на пищеблоке поочередно помогают технические работники школы. Поставка продуктов питания в образовательное учреждение осуществляется только 2 раза в месяц (организатор питания выясняется). Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

В Госпродпотребслужбе ранее сообщали, что санитарно-эпидемическая ситуация в стране остается напряженной и нестабильной. В этом году вспышки пищевых отравлений регистрировались почти во всех регионах за исключением Луганской области.

Наибольшее количество было зафиксировано в Одесской и Киевской областях.