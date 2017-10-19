Во львовском ресторане произошло массовое отравление, пострадали дети

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Во Львове отравились 12 человек после посещения одного из местных ресторанов, сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения в регионе.

"В течение трех дней — 14, 15 и 16 октября — за медицинской помощью в результате пищевого отравления обратились 12 человек (разные группы отдыхающих), которые питались в ресторане "Панська чарка", — говорится в сообщении.

Стационарно лечатся 11 человек, состояние всех пациентов — средней тяжести, уточнили в горсовете.

"Так, 16 октября в 22.30 во Львовский областной центр ЭМП МК поступило сообщение о том, что во Львовской областной инфекционной больнице начали госпитализировать пациентов с симптомами острой кишечной инфекции, которые 14 октября праздновали свадьбу в ресторане "Панська чарка" на ул. Винниченко, 3. Однако 17 и 18 октября обращение и госпитализация продолжились, но не только из числа празднующих свадьбу, а из тех, кто питались в этом же ресторане с компаниями (дни рождения) 15 и 16 октября", — добавили в пресс-службе.

По состоянию на 11.00 18 октября всего за медпомощью обращались 12 человек, в том числе двое детей. Из них с диагнозом острой кишечной инфекции госпитализированы 11 человек, в том числе дети. Еще один человек находится на амбулаторном лечении. Состояние всех госпитализированных пациентов — средней тяжести.

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Как уточняется, гости на свадьбе ели блюда, которые готовились как в ресторане, так и в домашних условиях, и были принесены (кондитерские изделия) на свадьбу. Участники дней рождений употребляли разнообразные блюда — мясное нарезку, в том числе паштет, овощи гриль, салат "Цезарь".

Как сообщалось ранее, во Львовской области шесть человек отравились грибами, их состояние крайне тяжелое.