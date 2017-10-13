Пятница, 13-е: что нельзя делать в этот день

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Первая пятница, 13-е, выпала в январе, а вторая и последняя — в октябре.
У многих людей эта дата вызывает пугающие ассоциации.
Kp.ua пишет, что количество несчастных случаев, авиакатастроф и аварий в пятницу, 13-го, возрастает примерно на 60%.
Боязнь пятницы, 13-го, имеет исторические корни. В этот день якобы собирались ведьмы, упыри и различная нечисть, а балом правил сам Сатана. Считается, что именно в этот день Адам и Ева вкусили запретный плод, Каин убил Авеля и был распят Иисус Христос.
Что нельзя делать в пятницу, 13-го:
1. Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет полна неприятностей.
2. В этот день случается много ДТП, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.
3. Не следует ложиться в больницу или ложиться на операцию — могут быть плохие последствия.
4. Появляются опасные компьютерные вирусы.
5. Растения, посаженные в пятницу 13-го, не будут расти и плодоносить.
6. Считается, что в этот день запрещено мыться и стричь ногти.
7. Не стоит в это день искать работу или идти на собеседование.
8. Если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного в ближайшее время.
9. В этот день запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться с этот день, с вами может приключиться несчастье.
10. В пятницу, 13-го, лучше не играть свадьбу.
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11. В этот день нельзя заключать важные сделки или одалживать деньги.
13. Чтобы дурные предзнаменования не сбылись — сходите в этот день в церковь.
14. Перед сном в ночь на пятницу 13 нельзя долго в зеркало.
15. Не стоит употреблять слова "свинья" и "черт".
16. Нельзя стоят под лестницей.
17. Нужно остерегаться черных кошек и пустых ведер.
18. Лучше не надевать одежду коричневого или рыжего цвета.
19. Нельзя красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки.
20. Уходя с работы в пятницу 13, ни в коем случае не оглядывайтесь.
21. если попадешь под дождь, придя домой, не открывай в квартире зонт.
События и катастрофы, произошедшие в пятницу, 13-го:
13 декабря 1907 года разбилась семимачтовая шхуна "Томас У. Лоусон" — крупнейший корабль своего класса. Судно было назван в честь автора книги "Пятница, тринадцатое".
13 июня 1947 года на Голубом хребте в Западной Виргинии (США) разбился авиалайнер Douglas C-54, в результате чего погибли 50 человек.
13 мая 1949 года около Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, в результате чего погибли 25 человек.
13 октября 1972 года около Москвы разбился авиалайнер Ил-62, в результате чего погибли 174 человека.
13 октября 1972 года произошла катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и стали каннибалами.
13 сентября 1996 года в Лас-Вегасе убит известный рэпер Тупак.
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13 января 2012 года произошло крушение лайнера "Costa Concordia", на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа.
13 ноября 2015 года произошли кровавые теракты в Париже.
В целом, нумерологи трактуют значения цифр по-разному. Одни суммируют цифру 13, получая в итоге 4, обозначающую уверенность, надежность, трудолюбие. Другие — приверженцы западной школы нумерологии — отмечают, что 13 – с одной стороны, число сильное и денежное, а с другой стороны – это число кармического долга, поэтому человеку, рожденному тринадцатого числа, приходится идти к своей цели долго и трудно.