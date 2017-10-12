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    Пятница, 13. Украину накроет атмосферный фронт

    (обновлено: )417
    Сообщается, что в пятницу в Украине днем в восточных областях и в Приазовье умеренный дождь, лишь ночью в южной части без осадков. Ветер западный, 7-12 м / с, на западе страны отдельные порывы 15-20 м / с.
    Дождь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 13 октября, Украину накроет атмосферный фронт.

    Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

    Наталка Діденко, facebook
    Атмосферный фронт, который движется на Украину

    "В пятницу, 13 октября, к нам снова движется атмосферный фронт. Кроме дождей ожидается еще и порывистый ветер. Только температура воздуха удивляет стабильностью", — сообщила Диденко.

    По информации Украинского гидрометцентра, 13 октября облачно с прояснениями.

    Временами небольшой, днем в восточных областях и в Приазовье умеренный дождь, лишь ночью в южной части без осадков.

    Ветер западный, 7-12 м / с, на западе страны отдельные порывы 15-20 м / с.

    Температура ночью 6-11 °, днем в северных и западных областях 9-14 °, на остальной территории 12-17 °, на юге страны до 20 °; в Карпатах в течение суток 3-8 ° тепла.

    В Киеве временами будет идти небольшой дождь. Температура ночью около 10 °, днем 11-13 °.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 13 октября

    Ранее сообщалось, что из-за урагана "Нэйт" в американских штатах Миссисипи и Алабама более 100 тысяч человек остались без света.

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