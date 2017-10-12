Пятница, 13. Украину накроет атмосферный фронт

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 13 октября, Украину накроет атмосферный фронт.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Наталка Діденко, facebook Атмосферный фронт, который движется на Украину

"В пятницу, 13 октября, к нам снова движется атмосферный фронт. Кроме дождей ожидается еще и порывистый ветер. Только температура воздуха удивляет стабильностью", — сообщила Диденко.

По информации Украинского гидрометцентра, 13 октября облачно с прояснениями.

Временами небольшой, днем в восточных областях и в Приазовье умеренный дождь, лишь ночью в южной части без осадков.

Ветер западный, 7-12 м / с, на западе страны отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 6-11 °, днем в северных и западных областях 9-14 °, на остальной территории 12-17 °, на юге страны до 20 °; в Карпатах в течение суток 3-8 ° тепла.

В Киеве временами будет идти небольшой дождь. Температура ночью около 10 °, днем 11-13 °.

meteo.gov.ua Карта погоды на 13 октября

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