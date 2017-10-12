Пятница, 13. Украину накроет атмосферный фронт

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 13 октября, Украину накроет атмосферный фронт.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В пятницу, 13 октября, к нам снова движется атмосферный фронт. Кроме дождей ожидается еще и порывистый ветер. Только температура воздуха удивляет стабильностью", — сообщила Диденко.
По информации Украинского гидрометцентра, 13 октября облачно с прояснениями.
Временами небольшой, днем в восточных областях и в Приазовье умеренный дождь, лишь ночью в южной части без осадков.
Ветер западный, 7-12 м / с, на западе страны отдельные порывы 15-20 м / с.
Температура ночью 6-11 °, днем в северных и западных областях 9-14 °, на остальной территории 12-17 °, на юге страны до 20 °; в Карпатах в течение суток 3-8 ° тепла.
В Киеве временами будет идти небольшой дождь. Температура ночью около 10 °, днем 11-13 °.
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