Самая сексуальная атлетка в мире. "Горячая" спортсменка поразила сеть

И хотя 18-летняя легкоатлетка из Германии Алисия Шмидт планирует принять участие в Олимпийских играх только в 2020 году, но уже сейчас стала довольно популярна.

Любой выход Шмидт на дорожку сопровождается овациями фанатов. Спортсмена уже подписывает контракты с такими компаниями-гигантами, как Puma.

Авторитетный сайт Busted Coverage назвал Алисию самой сексуальной атлеткой в мире.

Ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид время от времени публикует на своей странице в Instagram свои фотографии в купальнике или спортивной форме. Одной из последних она показала фотографию со своего отдыха, чем вызвала восхищение не одной тысячи пользователей.



