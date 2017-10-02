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    Фотоленты

    Самая сексуальная атлетка в мире. "Горячая" спортсменка поразила сеть

    (обновлено: )18010
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd

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    И хотя 18-летняя легкоатлетка из Германии Алисия Шмидт планирует принять участие в Олимпийских играх только в 2020 году, но уже сейчас стала довольно популярна. 

    Любой выход Шмидт на дорожку сопровождается овациями фанатов. Спортсмена уже подписывает контракты с такими компаниями-гигантами, как Puma.

    Авторитетный сайт Busted Coverage назвал Алисию самой сексуальной атлеткой в мире. 

    Ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид время от времени публикует на своей странице в Instagram свои фотографии в купальнике или спортивной форме.  Одной из последних она показала фотографию со своего отдыха, чем вызвала восхищение не одной тысячи пользователей.

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