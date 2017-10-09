ООН назвала страшное число украинцев, нуждающихся в гумпомощи

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. ООН заявила, что в Украине 4 миллиона человек или почти 9% населения нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом говорится в сообщении на сайте представительства ООН в Украине.

Отмечается, что ближе к зиме агентства ООН сотрудничают с правительством Украины и де-факто властями в Донбассе для обеспечения наиболее уязвимого населения вдоль линии разграничения всем необходимым, чтобы выжить.

"В Украине четыре миллиона человек или почти 9% населения в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи. В то же время, План Гуманитарного Реагирование 2017 профинансирован лишь на 25%, то есть финансирования критически не хватает", — отмечают в представительстве.

Как сообщалось ранее, Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 11 грузовиков с гуманитарной помощью.