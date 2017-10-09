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    Общество

    ООН назвала страшное число украинцев, нуждающихся в гумпомощи

    (обновлено: )23901
    Ближе к зиме агентства ООН сотрудничают с правительством Украины и де-факто властями в Донбассе для обеспечения наиболее уязвимого населения вдоль линии разграничения всем необходимым, чтобы выжить.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. ООН заявила, что в Украине 4 миллиона человек или почти 9% населения нуждаются в гуманитарной помощи.

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    УНИАН
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    Об этом говорится в сообщении на сайте представительства ООН в Украине.

    Отмечается, что ближе к зиме агентства ООН сотрудничают с правительством Украины и де-факто властями в Донбассе для обеспечения наиболее уязвимого населения вдоль линии разграничения всем необходимым, чтобы выжить.

    "В Украине четыре миллиона человек или почти 9% населения в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи. В то же время, План Гуманитарного Реагирование 2017 профинансирован лишь на 25%, то есть финансирования критически не хватает", — отмечают в представительстве.

    Как сообщалось ранее, Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 11 грузовиков с гуманитарной помощью.

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