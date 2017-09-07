Украина намерена объявить КПП в Крыму гумкоридорами

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Официальный Киев готовится объявить контрольно-пропускные пункты Армянск и Чонгар на севере Крымского полуострова гуманитарными коридорами, сообщил РИА Новости в четверг депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.

Под прикрытием утверждения новой доктрины "Оборона страны" планируется введение дополнительных мер контроля и ограничений в работе этих КПП.

"Это позволит официальному Киеву объявить пункты пропуска на границе с Крымом гуманитарными коридорами, что будет означать передвижение людей только в одну сторону, то есть из Крыма с одновременным развертыванием фильтрационных лагерей на украинской территории и, конечно же, запрет собственным гражданам заходить в "зону гуманитарного бедствия", — сказал Белик.

Таким образом, по его словам, Украина, создав палаточные лагеря для беженцев на своей территории, будет требовать у западных спонсоров дополнительные средства как страна, принимающая беженцев.

"Крымчанам, выезжающим на Украину, также могут запретить возвращение на полуостров", — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что представительство президента в Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух.