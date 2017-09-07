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    Украина намерена объявить КПП в Крыму гумкоридорами

    (обновлено: )23404
    Как заявил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик, под прикрытием утверждения новой доктрины "Оборона страны" планируется введение дополнительных мер контроля и ограничений в работе этих КПП.
    Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе Крыма и Украины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Официальный Киев готовится объявить контрольно-пропускные пункты Армянск и Чонгар на севере Крымского полуострова гуманитарными коридорами, сообщил РИА Новости в четверг депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.

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    Под прикрытием утверждения новой доктрины "Оборона страны" планируется введение дополнительных мер контроля и ограничений в работе этих КПП.

    "Это позволит официальному Киеву объявить пункты пропуска на границе с Крымом гуманитарными коридорами, что будет означать передвижение людей только в одну сторону, то есть из Крыма с одновременным развертыванием фильтрационных лагерей на украинской территории и, конечно же, запрет собственным гражданам заходить в "зону гуманитарного бедствия", — сказал Белик.

    Таким образом, по его словам, Украина, создав палаточные лагеря для беженцев на своей территории, будет требовать у западных спонсоров дополнительные средства как страна, принимающая беженцев.

    "Крымчанам, выезжающим на Украину, также могут запретить возвращение на полуостров", — заявил депутат.

    Ранее сообщалось, что представительство президента в Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух.

     

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