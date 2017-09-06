Украина закрывает один из пунктов пропуска в Крым

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Представительство президента в Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух, заявил постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам, сообщают "Украинские новости".

Предлагают закрыть КПВВ "Чаплинка".

"Зачем нам содержать два пункта пропуска — Каланчак и Чаплинка — на расстоянии нескольких километров один от другого только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один пункт пропуска", — сказал представитель президента.

Директор департамента по вопросам Крыма Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк добавил, что проект обустройства пунктов пропуска в Крым находится на данный момент в Министерстве экономического развития и торговли.

"Касательно предложения ликвидации КПВВ "Чаплинка" — есть некоторые замечания относительно того, что если мы сужаем пропускную способность въезда — выезда, то могут быть провокации со стороны России", — заявил он.

В то же время Бабин считает, что пункт пропуска "Чаплинка" должен быть закрыт.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.