наверх
06.09.201716:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина закрывает один из пунктов пропуска в Крым

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (172)

    (обновлено: )32216
    По словам представителя президента в Крыму Бориса Бабина, два пункта пропуска Каланчак и Чаплинка находятся на расстоянии нескольких километров один от другого, поэтому исходя из национальной безопасности "там должен быть один пункт пропуска".
    КПП Чаплинка. Архивное фото
    РИА Новости Украина Александр Белокобыльский

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Представительство президента в Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух, заявил постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам, сообщают "Украинские новости".

    Под железнодорожной аркой моста в Крым прошло первое судно
    Канал Video на youtube
    Под железнодорожной аркой Крымского моста прошло первое судно

    Предлагают закрыть КПВВ "Чаплинка".

    "Зачем нам содержать два пункта пропуска — Каланчак и Чаплинка — на расстоянии нескольких километров один от другого только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один пункт пропуска", — сказал представитель президента.

    Директор департамента по вопросам Крыма Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк добавил, что проект обустройства пунктов пропуска в Крым находится на данный момент в Министерстве экономического развития и торговли.

    "Касательно предложения ликвидации КПВВ "Чаплинка" — есть некоторые замечания относительно того, что если мы сужаем пропускную способность въезда — выезда, то могут быть провокации со стороны России", — заявил он.

    В то же время Бабин считает, что пункт пропуска "Чаплинка" должен быть закрыт.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Верховная рада
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии