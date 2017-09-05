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    Общество

    В Крыму подрались глава района и женщина-депутат сельсовета

    (обновлено: )72
    Сообщается, что драка произошла на почве личных неприязненных отношений. Потерпевшая и ее муж, который принимал участие в драке, попали в больницу с множественными травмами.
    Автомобили российской скорой помощи
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Драка на почве личных неприязненных отношений произошла между главой Нижнегорского района Александром Петровым и депутатом Нижнегорского сельсовета Екатериной Самбурской, сообщает крымское главное следственное управление Следственного комитета РФ.

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    "По предварительным данным, вечером 2 сентября 2017 года на почве личных неприязненных отношений произошла драка между главой Нижнегорского района Александром Петровым и депутатом Нижнегорского сельсовета от "Единой России" Екатериной Самбурской", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что потерпевшая и ее муж, который принимал участие в драке, попали в больницу с множественными травмами.

    Материалы по данному факту переданы в главное следственное управление республики для организации дальнейшей проверки.

    "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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