В Крыму подрались глава района и женщина-депутат сельсовета

КИЕВ, 5 сен – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Драка на почве личных неприязненных отношений произошла между главой Нижнегорского района Александром Петровым и депутатом Нижнегорского сельсовета Екатериной Самбурской, сообщает крымское главное следственное управление Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, вечером 2 сентября 2017 года на почве личных неприязненных отношений произошла драка между главой Нижнегорского района Александром Петровым и депутатом Нижнегорского сельсовета от "Единой России" Екатериной Самбурской", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшая и ее муж, который принимал участие в драке, попали в больницу с множественными травмами.

Материалы по данному факту переданы в главное следственное управление республики для организации дальнейшей проверки.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.