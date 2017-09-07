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    Политика

    Порошенко предлагает сделать Крым непосильной ношей для РФ

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (18)

    (обновлено: )518115
    По словам Порошенко, Киев для возвращения Крыма будет задействовать все доступные инструменты международного права - санкции, международные арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.
    Петр Порошенко в Верховной Раде
    @chesno_movement

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Киев не сможет забрать Крым силой, однако будет создавать условия, чтобы регион стал для России непосильной ношей, заверил президент Украины Петр Порошенко.

    Под железнодорожной аркой моста в Крым прошло первое судно
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    Под железнодорожной аркой Крымского моста прошло первое судно

    "Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично – нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей… Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло", — заявил Порошенко в четверг в ходе ежегодного обращения к парламенту.

    По его словам, Киев будет задействовать все доступные инструменты международного права — санкции, международные арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

    Ранее Порошенко заявил, что Украина может потерять государственность.

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