Порошенко предлагает сделать Крым непосильной ношей для РФ

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Киев не сможет забрать Крым силой, однако будет создавать условия, чтобы регион стал для России непосильной ношей, заверил президент Украины Петр Порошенко.

"Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично – нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей… Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло", — заявил Порошенко в четверг в ходе ежегодного обращения к парламенту.

По его словам, Киев будет задействовать все доступные инструменты международного права — санкции, международные арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

Ранее Порошенко заявил, что Украина может потерять государственность.