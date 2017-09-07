Телевещание из РФ вскоре покроет Херсонскую область - постпред в Крыму

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. К началу 2019 года российское телевещание из Крыма может покрыть всю Херсонскую область, заявил постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин.

По словам Бабина, телерадиовышка в селе Чонгар Херсонской области является частной собственностью, и собственник самостоятельно определяет распределение частот и выбор контента. После завершения строительства аналогичной вышки в Крыму, российское вещание может покрыть территорию всей Херсонской области, передают "Украинские новости".

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"Главное, что напротив россияне строят собственную вышку, и когда они ее построят (это 2018 — начало 2019 года), российское вещание покроет всю Херсонскую область аж до Запорожья", — сказал Бабин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Представитель президента в Крыму считает, что для предотвращения этого процесса необходима активность не только силовых структур, но и дипломатов. При этом он отметил, что "очень сложно помешать россиянам достроить телевышку на оккупированном полуострове".

Голос Столицы Борис Бабин

Ранее с Чонгарской телевышки в Херсонской области в тестовом режиме началась трансляция украинских телеканалов в Крыму. На территорию северной части полуострова транслируются пять телеканалов.

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Также сообщалось, что представительство президента в Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.