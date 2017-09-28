Россия отправила в Донбасс очередной гуманитарный конвой

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. МЧС России направило в Донбасс 69-ю автоколонну с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба российского ведомства.

"69-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы", — говорится в сообщении. Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди них детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

В пути колонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска "Донецк", вторая — "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный досмотр. После этого они проследуют в Донецк и Луганск.

"За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", — рассказали в МЧС РФ. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Напомним, Украина ранее предложила Москве кардинально изменить схему доставок гуманитарных грузов в Донбасс. Киев предлагает вместо гуманитарных колонн поставлять грузы исключительно по железной дороге. Все остальные поставки в МИД Украины называют контрабандой.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

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В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.