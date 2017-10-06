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    Общество

    Суд оставил под арестом директора лагеря "Виктория"

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    Прокуратура: оставлено в силе меру пресечения в виде ареста директору лагеря «Виктория»
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Одесской области отказал в удовлетворении требований стороны защиты и оставил без изменений решение Киевского районного суда об аресте директора детского оздоровительного комплекса "Виктория".

    18 сентября 2017 районным судом Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры о заключении под стражу руководителя детского лагеря.

    Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) осуществляет СУ ГУНП в Одесской области.

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