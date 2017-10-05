УГО наказало сотрудников, напавших на журналистов в Конча-Заспе

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Управление государственной охраны Украины (УГО) завершило служебное расследование в связи с конфликтом сотрудников госохраны с журналистами, который возник 15 сентября в Конча-Заспе.

"По результатам служебного расследования трое офицеров УГО привлечены к дисциплинарной ответственности. С военнослужащими УГО также проведены дополнительные занятия по соблюдению правил воинской вежливости и поведения военнослужащих, определенных уставом внутренней службы Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении пресс-службы УГО.

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Глава Управления Валерий Гелетей в Facebook уточнил, что к ответственности привлечены двое сотрудников УГО, которые участвовали в инциденте с журналистами, и их начальник.

Напомним, поздно вечером 15 сентября в Конча-Заспе возле ресторана "QueenCountryClub" журналисты программы "Схемы" подверглись силовым действиям со стороны сотруников Управления государственной охраны. Как выяснилось позже, в элитном ресторане праздновал свадьбу сына генерального прокурора Юрия Луценко. На мероприятии присутствовали президент, премьер-министр и другие высокопоставленные чиновники.

После огласки в УГО назначили внутреннюю проверку – но нарушений в действиях сотрудников не обнаружили, однако на обнародованном видео видно, что представители УГО сначала увидели удостоверения журналистов, а через некоторое время помешали им снимать.