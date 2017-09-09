Прокурорская свадьба. Сын Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева

Старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева.

Церемония бракосочетания состоялась за закрытыми дверями, без посторонних — во время официального обеденного перерыва. Кто стал избранницей старшего наследника Луценко пока что не известно.

Сам Юрий Луценко на своей странице в Facebook выложил фото новоиспеченной семейной пары и написал: "Любов творить чудеса. Тепер крім двох синів маємо доню Настю".

Напомним, в субботу связал себя узами брака народный депутат Сергей Лещенко.