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    Фотоленты

    Прокурорская свадьба. Сын Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева

    (обновлено: )24401
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    Юрий Луценко, facebook
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    УНИАН
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    УНИАН
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    УНИАН
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    УНИАН

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    Свадьба старшего сына Юрия Луценко

    Старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева.

    Церемония бракосочетания состоялась за закрытыми дверями, без посторонних — во время официального обеденного перерыва. Кто стал избранницей старшего наследника Луценко пока что не известно.

    Сам Юрий Луценко на своей странице в Facebook выложил фото новоиспеченной семейной пары и написал: "Любов творить чудеса. Тепер крім двох синів маємо доню Настю".

    Напомним, в субботу связал себя узами брака народный депутат Сергей Лещенко. 

     

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