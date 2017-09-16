Сотрудники УГО, напавшие на журналистов, "обслуживали" частное мероприятие

КИЕВ, 16 сен — РАИ Новости Украина. В ресторане, возле которого сотрудники Управления госохраны (УГО) помешали съемке журналистов программы "Схемы", отмечали "семейный праздник одного очень высокопоставленного лица", сообщила журналистка Наталья Седлецкая.

Ранее журналист Михаил Ткач сообщил о нападении сотрудников УГО на него и оператора. По словам Ткача, нападение произошло возле одного из ресторанов в Конча-Заспе под Киевом, в котором находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и многие другие представители власти.

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"В одном из загородных ресторанов под Киевом вечером началось закрытое событие. Мы бы не обратили на него внимание, если бы не большое количество админресурса рядом — от сотрудников УГО, до пожарных… Оказалось — у одного очень высокопоставленного лица — семейный праздник… Но почему частную событие "обслуживают" бюджетники? Это и пыталась выяснить наша съемочная группа. Впрочем, сотрудники Управления госохраны физически заломили нашего журналиста и повалили на землю оператора", — написала Седлецкая на своей странице в Facebook.

В то же время она не уточнила, о каком "высокопоставленном лице" идет речь.

Facebook Натальи Седлецкой Комментарий Натальи Седлецкой

"Мы вызвали полицию и пишем заявление о препятствовании журналистской деятельности. Ребята из УГО, которые получают зарплату из бюджета, "отрабатывали" событие, не имеющее никакого отношения к выполнению государственных функций. И перестарались", — добавила журналистка.

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Напомним, на днях стало известно, что старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко женился. Церемония бракосочетания прошла в центральном ЗАГСе Киева.