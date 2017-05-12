У охранника Гелетея украли оружие - СМИ

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. У охранника главы Управления государственной охраны Валерия Гелетея украли два боевых пистолета, пишет Страна со ссылкой на источники МВД Украины.

По информации издания, сотрудник госохраны Александр Волков, будучи в Виннице 7 мая, оставил в багажнике своего автомобиля Toyota Camry два пистолета. Вернувшись к автомобилю 8 мая после полуночи, он обнаружил поврежденным авто и кражу пистолетов.

"В багажнике автомобиля находился табельный GLOCK-17 серийный номер LKW012 с двумя магазинами с 34 боевыми патронами и наградная Beretta 92FS серийный номер G 76318Z также с двумя магазинами с 26 боевыми патронами", — сообщает издание.

Также отмечается, что за всю историю существования УГО Украины ни один начальник не имел своей личной охраны. Охрана появилась только у Гелетея.

Ранее начальник Управления госохраны Валерий Гелетей сообщил, что в рамках курса декоммунизации, начатого в Украине, было бы уместно переименовать Управление государственной охраны.