наверх
12.05.201717:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    У охранника Гелетея украли оружие - СМИ

    9811
    Из багажника автомобиля украли табельный GLOCK-17 серийный номер LKW012 с двумя магазинами с 34 боевыми патронами и наградной Beretta 92FS серийный номер G 76318Z также с двумя магазинами с 26 боевыми патронами.
    Валерий Гелетей и Александр Волков на соревновании по самбо
    Страна

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. У охранника главы Управления государственной охраны Валерия Гелетея украли два боевых пистолета, пишет Страна со ссылкой на источники МВД Украины.

    Министр обороны Валерий Гелетей
    Украинское фото
    Год Порошенко. У ошибки есть имя - Гелетей

    По информации издания, сотрудник госохраны Александр Волков, будучи в Виннице 7 мая, оставил в багажнике своего автомобиля Toyota Camry два пистолета. Вернувшись к автомобилю 8 мая после полуночи, он обнаружил поврежденным авто и кражу пистолетов.

    "В багажнике автомобиля находился табельный GLOCK-17 серийный номер LKW012 с двумя магазинами с 34 боевыми патронами и наградная Beretta 92FS серийный номер G 76318Z также с двумя магазинами с 26 боевыми патронами", — сообщает издание.

    Также отмечается, что за всю историю существования УГО Украины ни один начальник не имел своей личной охраны. Охрана появилась только у Гелетея.

    Ранее начальник Управления госохраны Валерий Гелетей сообщил, что в рамках курса декоммунизации, начатого в Украине, было бы уместно переименовать Управление государственной охраны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Участница Евровидения от Исланднии SVALA
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев