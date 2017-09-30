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    Общество

    Гелетей ответил на обвинения СМИ в "использовании" сотрудников УГО

    (обновлено: )1801
    По словам Валерия Гелетея, информация о том, что он использует военнослужащих УГО в целях собственной физической охраны абсолютно не соответствует действительности.
    Валерий Гелетей. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Руководитель Управления государственной охраны (УГО), экс-министр обороны Валерий Гелетей заявил, что расследование об использовании им госохранников для выполнения частных поручений, строится на домыслах.

    "Материал строится на сплошных домыслах и искривленной информации, наводя клевету на военнослужащих Управления государственной охраны Украины и лично на меня", — написал Гелетей на своей странице в Facebook.

    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото
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    Он отметил, что информация о том, что он использует военнослужащих УГО в целях собственной физической охраны абсолютно не соответствует действительности.

    "Военнослужащий из аппарата Начальника УГО, который постоянно меня сопровождает в рабочее время, выполняет функцию помощника и действует исключительно в пределах своих функциональных обязанностей", — заверил чиновник.

    По словам руководителя УГО, военнослужащий, которого журналисты называют его "частным водителем", проходит военную службу в Управлении государственной охраны Украины в качестве одного из водителей служебного автомобиля.

    "На время празднования моего юбилея, когда у водителя были законные выходные, он, в качестве личной услуги, два дня оказывал краткосрочные частные водительские услуги моей семье на личном автомобиле моего тестя", — сообщил Гелетей.

    Он также добавил, что указанные в сюжете авто и квартира принадлежат его тестю.

    "То, что этим имуществом периодически пользуются его внуки — естественное желание, и ничего противозаконного лично я в этом не вижу", — заявил чиновник.

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    "Единственная причина присутствия военнослужащих УГО на месте празднования моего юбилея заключается в том, что на мероприятии присутствовали лица, в отношении которых мы обязаны выполнять охранные меры согласно действующему Законодательству Украины, которые осуществляются постоянно, непрерывно и без исключений в отношении каждой охраняемого лица, где бы оно ни было и что бы ни делало", — добавил он.

    Гелетей заверил, что в коллективе УГО царит профессиональное взаимоуважение, каждый военнослужащий действует исключительно в пределах своих должностных обязанностей, поэтому обвинения в том, что он использует подчиненных как личных слуг унижают их честь и достоинство.

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    Напомним, ранее в СМИ разгорелся скандал из-за "обслуживания" сотрудниками УГО свадьбы сына генерального прокурора Юрия Луценко. Журналисты, снимавшие первых лиц государства в элитном кафе под Киевом, утверждают, что госохранники напали на них, помешав съемке. 

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