Венгрия окажет материальную помощь учителям Закарпатья

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Правительство Венгрии решило увеличить на 80% материальную помощь педагогам венгерских заведений Закарпатья.

Если раньше единовременное пособие составляла 180 000 форинтов в год, то сейчас оно выросла до 270 000 форинтов, что составляет около 27 000 гривен.

Как сообщил депутат Закарпатского областного совета Гейза Гулачи, получение помощи для педагогов Закарпатья возможно при наличии банковского счета и карточки, а также успешной сдачи экзамена на знание венгерского языка, сообщает mukachevo.net.

Напомним, Верховная Рада одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

Читайте также — Реформа образования: что будет новенького? Весь список

Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.