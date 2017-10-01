Москаль рассмешил всех венгров Закарпатья

Выступление Москаля на венгерском языке гости фестиваля встретили бурными аплодисментами и смехом, поскольку венгерский язык из уст губернатора прозвучал довольно забавно.

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Ранее сообщалось, что губернатор Закарпатской области, в которой проживает значительное количество венгров, попросил президента Петра Порошенко наложить вето на принятый Верховной Радой закон об образовании, который предполагает введение обучения на украинском языке.