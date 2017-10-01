наверх
01.10.201706:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Москаль рассмешил всех венгров Закарпатья

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (145)

    (обновлено: )11920
    В субботу, 30 сентября, в селе Яноши Береговского района Закарпатской области стартовал традиционный фестиваль "Берегфест 2017". На открытии глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль озвучил приветственную речь на венгерском языке.
    Facebook Голоса Карпат

    Выступление Москаля на венгерском языке гости фестиваля встретили бурными аплодисментами и смехом, поскольку венгерский язык из уст губернатора прозвучал довольно забавно.

    Смотрите также: "Дикий и бессмысленный". Политолог раскритиковал закон об образовании

    Ранее сообщалось, что губернатор Закарпатской области, в которой проживает значительное количество венгров, попросил президента Петра Порошенко наложить вето на принятый Верховной Радой закон об образовании, который предполагает введение обучения на украинском языке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция заявила о закрытии избирательных участков в Каталонии
    Референдум в Каталонии: обратный отсчет
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Москаль рассмешил всех венгров Закарпатья. Видео
    Реформа образования: необратимые последствия