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    Общество

    Над Харьковом, Днепром и Запорожьем могут закрыть воздушное пространство

    (обновлено: )153690
    В бюллетене Европейского агентства авиационной безопасности признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации.
    Харьковский аэропорт
    avainews.com

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. В Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в восточной части Украины.

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    Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на данные компании "Нью Системс АМ", которая управляет международным аэропортом "Харьков".

    В бюллетене признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье".

    Власти Харькова написали обращение к премьеру, в котором отметили, что при принятии бюллетеня Харьков окажется в авиационной изоляции.

    Последствиями принятия документа может стать прекращение работы Харьковского аэропорта и смежных предприятий, а также пунктов пограничного и таможенного контроля, в которых задействовано около 1,5 тыс. работников.

    Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, как аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным. Позднее стало известно, что международный аэропорт "Львов" в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но тем не менее заключил контракт.

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