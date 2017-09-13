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    Пассажиры о сбое в аэропорту "Киев": возвращаемся назад в прошлое столетие

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    По информации пресс-службы аэропорта, компьютерный сбой произошел из-за отключения интернета и не привел к серьезным последствиям. На несколько часов были задержаны 4 рейса.
    Аэропорт Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Аэропорт "Киев" (Жуляны) в понедельник, 13 сентября, заблокирован из-за сбоя компьютерных систем регистрации. Возможная причина сбоя — вирусная атака, сообщил украинский дипломат Вадим Трюхан в Facebook.

    "Такого еще не приходилось видеть. Весь аэропорт "Жуляны" стоит. Не работает система. Видать очередная вирусная атака. Собираются как-то регистрировать на рейсы в ручную, со словами "возвращаемся назад в прошлое столетие", — отметил Трюхан.

    По информации пресс-службы аэропорта, компьютерный сбой произошел из-за отключения интернета и не привел к серьезным последствиям. На несколько часов были задержаны 4 рейса.

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    Ранее сообщалось, что около 100 туристов не могли вылететь из аэропорта "Жуляны" в Киеве из-за того, что местный крупный туроператор не заплатил авиакомпании за рейсы.

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