Пассажиры о сбое в аэропорту "Киев": возвращаемся назад в прошлое столетие

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Аэропорт "Киев" (Жуляны) в понедельник, 13 сентября, заблокирован из-за сбоя компьютерных систем регистрации. Возможная причина сбоя — вирусная атака, сообщил украинский дипломат Вадим Трюхан в Facebook.

"Такого еще не приходилось видеть. Весь аэропорт "Жуляны" стоит. Не работает система. Видать очередная вирусная атака. Собираются как-то регистрировать на рейсы в ручную, со словами "возвращаемся назад в прошлое столетие", — отметил Трюхан.

По информации пресс-службы аэропорта, компьютерный сбой произошел из-за отключения интернета и не привел к серьезным последствиям. На несколько часов были задержаны 4 рейса.

Читайте также: Мусор и Саакашвили: чем живет Львов сегодня

Ранее сообщалось, что около 100 туристов не могли вылететь из аэропорта "Жуляны" в Киеве из-за того, что местный крупный туроператор не заплатил авиакомпании за рейсы.