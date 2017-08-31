В "Жулянах" застряла сотня туристов, туроператор не оплатил рейсы - СМИ

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Около 100 туристов не могут вылететь из аэропорта "Жуляны" в Киеве из-за того, что местный крупный туроператор не заплатил авиакомпании за рейсы, сообщает ТСН со ссылкой на одного из пострадавших.

"У нас рейс из "Жулян" на Тенерифе, авиаперевозчик Dart Airlines, туроператор IdrisKa tour. Сейчас информации о вылете в аэропорту нет. Нам аэропорт объявил, что туроператор не оплатил авиакомпании этот перелет и сейчас, по сути, около 100 человек находятся в аэропорту и просто не могут улететь. Отменены два рейса, первый — "Киев-Аликанте", а второй — "Киев-Тенерифе". Это чартерные рейсы от авиакомпании Dart", — цитирует издание слова пострадавшего.

Как отмечается, с туроператором пытались связаться, но на звонки никто не отвечает и срабатывает автоответчик. При этом некоторым туристам сообщили, что туроператор IdrisKa tour "лопнул", поэтому все офисы закрыты, а рейсы отменены, но эта информация пока не подтверждена.

"Получается, что туроператор никакую информацию не дает и все телефоны отключены, люди нервничают, аэропорт никакой ответственности не несет. Сейчас, по сути, это факт мошенничества со стороны оператора и решения у нас никакого нет… Билеты туда и обратно стоят около 500-600 евро. Мы в аэропорту находимся уже более 2,5 часа, и никакой информации у нас нет", — сообщил пострадавший.

Также, по данным издания, испанский аэропорт располагает информацией об указанных рейсах, следовательно, она присутствовала и на сайте "Жулян". В киевском аэропорту подтвердили, что это резонансный случай и раньше такого не было. Рейсы действительно не были оплачены, поэтому были сняты, но оплата якобы ожидается в течение часа, отмечается на сайте со ссылкой на информацию из аэропорта.

"Туроператор IdrisKa tour не оплатили этот рейс, мы сейчас ожидаем оплату, как только оплата пройдет — люди полетят. Нам об этом сообщили в руководстве. Вчера еще информация о рейсе была и в неплатеже ничего не было известно. Впервые у нас такая ситуация. Так что пока все ждем. Нам сказали, что в течение часа оплата должна быть, другой информации у нас пока нет", — сообщили журналистам в аэропорту.

По данным на сайте туроператора, IdrisKa tour работает на туристическом рынке Украины с 2006 года и занимает одну из лидирующих позиций по следующим направлениям: Турция, Испания, Андорра, Португалия.