Киевский аэропорт "Жуляны" закроют на 10 дней

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Аэропорт "Киев" (Жуляны) в связи с ремонтом взлетной полосы закроют с 14 по 24 мая, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Эта зима была очень сложной из-за метеоусловий с перепадом температур, ледяными дождями и оттепелью. Все это сказалось не только на состоянии автомобильных дорог, но и на состоянии ВПП", — сказано в сообщении, обнародованном на странице в Facebook.

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Пассажиров просят с пониманием отнестись к необходимости закрытия аэропорта.

Также отмечается, что все полеты, которые ранее выполнял международный аэропорт "Киев" (Жуляны), во время ремонта будет выполнять международный аэропорт "Борисполь".

В аэропорту создан оперативный штаб для координации действий при подготовке к капремонту и его проведения, а также для работы с авиакомпаниями, пассажирами и предприятиями.

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На днях сообщалось, что в аэропорту "Киев" погорели на взятке двое таможенников.