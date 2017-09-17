Аэропорт "Борисполь" проводит повторные переговоры с Ryanair

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Борисполь" проводит повторные переговоры с одним из крупнейших европейских лоукостеров — авиакомпанией Ryanair — о выходе на украинских рынок, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"На данный момент Ryanair в переговорном процессе с аэропортом "Борисполь". Я надеюсь, что эти переговоры пройдут успешно, вторая попытка. У нас будет Ryanair в 2018 году. В этом году, к сожалению, это не реально. Не позднее осени 2018", — сказал министр.

Министр также отметил, что с приходом авиалоукостов пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" за два года может увеличится до 20 млн человек.

"Что касается самого аэропорта "Борисполь". Его прогнозируемая пропускная способность 25-30 млн пассажиров в год. По итогам 2016 это примерно 8,2 млн пассажиров, в этом году прогнозируют 10 млн. Это рост ВВП на 2-3%. Этот рост может быть на 20-30% в течение двух лет, мы можем получить 20 млн пассажиров в аэропорту "Борисполь". Это могут дать лоукосты", — добавил Омелян.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным. Позднее стало известно, что международный аэропорт "Львов" в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, заключил контракт.