Пограничники разоблачили "паспортную" аферу в аэропорту "Борисполь"

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили у граждан, которые направлялись транзитом через Украину, паспортные документы, которые им не принадлежали, сообщает в понедельник Государственная пограничная служба.

Как уточняется, пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" во время прохождения паспортного контроля троих граждан Ирана с паспортами, содержащими признаки частичной подделки.

"У сотрудников Госпогранслужбы возникли сомнения относительно действительности и принадлежности данных документов лицам их предъявления. Как установили в ходе фильтрационных мероприятий, граждане Ирана прилетели рейсом из Стамбула. В дальнейшем в поисках лучшей жизни намеревались попасть в Великобританию. Для своего путешествия иностранцы в Турции приобрели паспорта граждан Греции. За услуги получения паспорта с заменой страницы с установочными данными граждане заплатили 18 тыс евро.

Сейчас уже запланировано возвращение задержанных граждан Ирана обратным рейсом в Стамбул, уточнили в погранслужбе.

Напомним, ранее работники Донецкого управления киберполиции разоблачили группу мошенников, которые обманывали семьи онкобольных детей и нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тысяч гривен.