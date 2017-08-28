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    Пограничники разоблачили "паспортную" аферу в аэропорту "Борисполь"

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    Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" во время прохождения паспортного контроля троих граждан Ирана с паспортами, содержащими признаки частичной подделки.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили у граждан, которые направлялись транзитом через Украину, паспортные документы, которые им не принадлежали, сообщает в понедельник Государственная пограничная служба.

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    Как уточняется, пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" во время прохождения паспортного контроля троих граждан Ирана с паспортами, содержащими признаки частичной подделки.

    "У сотрудников Госпогранслужбы возникли сомнения относительно действительности и принадлежности данных документов лицам их предъявления. Как установили в ходе фильтрационных мероприятий, граждане Ирана прилетели рейсом из Стамбула. В дальнейшем в поисках лучшей жизни намеревались попасть в Великобританию. Для своего путешествия иностранцы в Турции приобрели паспорта граждан Греции. За услуги получения паспорта с заменой страницы с установочными данными граждане заплатили 18 тыс евро.

    Сейчас уже запланировано возвращение задержанных граждан Ирана обратным рейсом в Стамбул, уточнили в погранслужбе.

    Напомним, ранее работники Донецкого управления киберполиции разоблачили группу мошенников, которые обманывали семьи онкобольных детей и нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тысяч гривен.

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