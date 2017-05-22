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    Общество

    Заплати за любовь. В Европе появились базы данных невест-аферисток из Украины

    (обновлено: )24730
    Потенциальные женихи жалуются, что девушки из Украины вымогают у них деньги, жалуясь на проживание в зоне АТО и невозможность из-за этого найти работу.
    Влюбленная пара
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В Европе обманутые мужчины стали создавать "черные списки невест" из Украины.

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    "Иностранцы массово жалуются на украинок, жертвами которых они стали. Девушки выманивают у доверчивых мужчин от €300 до €2,5 тыс. на оформление виз, чтобы встретиться со своим суженым, а потом с ними случаются "трагические события"": одну обокрали, другая попала в страшную аварию, а документы третьей пострадали из-за войны — во время обстрелов в ее родной деревне Чугуев (город в Харьковской области)", — рассказывают "Вести".

    Давид из французского города Авиньона познакомился с украинкой для создания семьи на сайте знакомств.

    "Она рассказала, что живет в зоне АТО, где каждый день подвергается риску быть убитой. А в связи с тем, что в ее регионе нет работы, вынуждена работать за еду. Также у ее родителей проблемы со здоровьем, а бывший супруг ее постоянно избивал. Она показывала мне по скайпу документы с печатями, копию своего паспорта. Я выслал девушке $300, и после этого она перестала выходить со мной на связь. В полицию я не стал обращаться. Но посмотрел в интернете, что таких случаев сотни. Получается, не я один такой", — рассказал мужчина "Вестям".

    Украинские юристы утверждают, что вывести аферистку на чистую воду несложно, так как такие действия подпадают под статью "мошенничество". И если иностранец был обманут на сумму 12 500 грн и более, то мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Доказать факт мошенничества просто — в Украине работает масса реестров, к некоторым есть свободный доступ, и все можно перепроверить.

    Ранее сообщалось, что в Киеве у здания МВД активисты провели акцию протеста "Отмените наказание за добровольную секс-роботу совершеннолетних людей" с требованием отменить административную ответственность за проституцию. В акции принимали участие члены Amnesty International и работницы секс-индустрии.

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