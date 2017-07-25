Смена кадастровых номеров - новая афера с землей

РИА Новости Украина

К истории рейдерских захватов фермерских хозяйств добавились новые виды незаконного присвоения земель. Теперь землю можно заполучить… изменив ее кадастровый номер. Данная схема имеет ряд преимуществ. Основное – все может пройти тихо и практически незаметно для настоящих владельцев. Однако в нашем случае тихо не получилось, пишет Алексей Гора.

Но обо всем по порядку.

12 августа прошлого года представители черкасского фермерского хозяйства "Нива Украины" обратились к Торговицкому сельскому совету Новоархангельского района с просьбой о выделении невостребованных паев. Это паи тех граждан, которые умерли и не имеют потомков. Практика обычная и достаточно распространенная. Оно и понятно: зачем земле пустовать – ее надо обрабатывать, урожай растить, налоги платить и бюджет наполнять. Однако одновременно с черкасчанами на эти паи претендовали и местные фермеры, которые тоже не против прироста своих земель. В день обращения черкасских аграриев председатель местного сельсовета Юрий Кернер (который на тот момент официально находился в отпуске!) направил письмо в Новоархангельскую районную администрацию, где сообщал, что сельсовет не возражает против предоставления в аренду невостребованных паев. Как позже пояснил депутатам Юрий Александрович, он вынужден был так поступить, потому что якобы получил приказ от председателя РГА Сергея Васильченко. При этом вопрос о согласии на передачу земель на сессии Торговицкого сельского совета даже не поднимался. Сельские депутаты совершенно случайно узнали об этой сделке. Буквально через три дня после этих событий увидело свет распоряжение главы Новоархангельской администрации за № 202-р "О предоставлении разрешения ФХ "Нива Украины" на изготовление технической документации по землеустройству". А первого сентября эти паи другим распоряжением были переданы новому владельцу.

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Кроме невероятной скорости принятия решений, ничего из вышеперечисленных событий пока не вызывает настороженности. Однако выяснилось, что эти земли были переданы под 7% годовых, в то время как местные предприниматели не только предложили больший процент, но еще и готовы были дополнительно платить тысячу гривен за каждый гектар в местный бюджет каждый год. Но и это еще не все! Оказалось, что во время изготовления технической документации паи изменили свои кадастровые номера. Согласно действующему законодательству, кадастровый номер изменяется только в случае отмены государственной регистрации земельного участка, а смена собственника или пользователя земельного участка не является основанием для отмены кадастрового номера.

И еще один интересный факт: под эту смену номеров попали и девять участков, на которые претендовали живые наследники. Таким образом некоторые жители села, имеющие государственные акты на пай, остались без наследства… из-за отсутствия такого номера в кадастре. Естественно, община села, узнав об этом, выразила протест. И начались судебные разборки. В марте 2017 года решением Новоархангельского районного суда оба распоряжения Сергея Васильченко были признаны недействительными.

Пикантная деталь: 10 декабря 2016 года мама главы Новоархангельского района получает в подарок трехкомнатную квартиру в областном центре от никому не известных лиц. Связан этот подарок с выделением земель или нет, достоверно неизвестно, пусть эту загадку решат правоохранители.

Во время разбирательств вокруг этого скандала всплыло еще одно интересное решение Сергея Васильченко. 5 октября 2016 года, в один и тот же день, за его подписью появились два распоряжения о передаче в аренду невостребованных паев двум различным хозяйствам. Одно получило 415 га земли под 3 процента годовых, а второе – 13 га под 10 процентов годовых. Очень странная и труднообъяснимая разница!

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Сам Сергей Сергеевич так прокомментировал этот конфликт: "Принятию любого решения предшествует долгая процедура. Ко мне люди обратились первого августа для того, чтобы заключить договоры аренды, и им был назван перечень документов, которые они должны предоставить. Они их собрали и предоставили в полном объеме. И только 15 августа было издано распоряжение о том, что им дается разрешение на разработку проектной документации, они еще 15 дней готовили. И после этого их обращение было согласовано. По состоянию на первое сентября не было других заявлений от людей по поводу того, что кто-то хочет взять эту землю в аренду.

Дело находится в суде, и там определят, кто прав, кто нет. По состоянию на сегодня, что-то комментировать сложно. Община имеет свою позицию, я ее уважаю, но это не значит, что я с ней согласен. Я отрицаю обвинения и действую в интересах территориальной громады. Мне важно, чтобы люди платили налоги, которые наполняют местный бюджет. Поэтому все обвинения являются предвзятыми, голословными и ничем не подтвержденными".

Действительно, на решение Новоархангельского районного суда последовала апелляция. И сейчас вопрос должен быть рассмотрен заново. 20 июня состоялось первое заседание. Мы будем следить за дальнейшими событиями в этом непростом деле.