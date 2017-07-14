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    Аэропорт "Львов" заключил контракт с Ryanair

    (обновлено: )117
    В ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair международный аэропорт "Львов" отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, заключил контракт.
    Авиаперевозчик Ryanair. Архивное фото
    ryanair.com

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Львов" в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, заключил контракт. Об этом сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская.

    Сохранить Ryanair. Во Львове прошел масштабный автомобильный флешмоб. Видео
    lvivadm/Youtube
    "Сохранить Ryanair". Во Львове прошел масштабный флешмоб

    "Мы сняли несколько требований. В первый год они предлагают только базовый договор, все остальные требования, о которых говорил "Борисполь" рассматриваются уже на последующие годы"- сказала она в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу.

    Речь в частности идет о требованиях части прибыли, земли под гостиницу и т. д.

    Как сообщалось, Ryanair 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

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