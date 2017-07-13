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    "Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair

    (обновлено: )39
    Генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин сообщил, что возобновляются переговоры с Ryanair в формате министерство - аэропорт "Борисполь" - Ukraine Investment Promotion Office".
    Аэропорт Борисполь
    Министерство инфраструктуры Украины

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с ирландским лоукостером Ryanair.

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин.

    "Мы возобновляем переговоры с Ryanair в формате министерство — аэропорт "Борисполь" — Ukraine Investment Promotion Office", — написал Рябикин и добавил, что солидарен с премьер-министром Владимиром Гройсманом в том, что лоукост-компании должны прийти на украинский рынок. Но для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу.

    Напомним, в "Борисполе" сообщали, что переговоры с ирландским лоукостером "Ryanair" были обречены на провал.

    Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. В пресс-службе авиакомпании выразили сожаление, что киевский аэропорт занимает сторону "авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов.

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