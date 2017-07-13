"Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с ирландским лоукостером Ryanair.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин.

"Мы возобновляем переговоры с Ryanair в формате министерство — аэропорт "Борисполь" — Ukraine Investment Promotion Office", — написал Рябикин и добавил, что солидарен с премьер-министром Владимиром Гройсманом в том, что лоукост-компании должны прийти на украинский рынок. Но для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу.

Напомним, в "Борисполе" сообщали, что переговоры с ирландским лоукостером "Ryanair" были обречены на провал.

Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. В пресс-службе авиакомпании выразили сожаление, что киевский аэропорт занимает сторону "авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов.