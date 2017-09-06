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    Экономика

    Кабмин утвердил проект строительства аэропорта в Запорожье

    (обновлено: )49
    Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина сказал, что строительство аэропорта в Запорожье будет происходить за счет местных средств.
    Самолет. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров одобрил проект "Строительство пассажирского терминала и обслуживающих сооружений КП "Международный аэропорт Запорожье" на ул. Голубая, 4 в Шевченковском районе г. Запорожье".

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    euronews (en español) / YouTube
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    Такое решение было принято на заседании правительства в среду, передает УНН.

    Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства сказал, что строительство аэропорта в Запорожье будет происходить за счет местных средств.

    В свою очередь, мэр Запорожья Владимир Буряк поблагодарил правительство за поддержку и добавил, что на строительство аэропорта будет направлено 200 млн грн бюджетных средств.

    По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, проект строительства должен быть согласован с Минприроды. Поэтому он предложил одобрить с согласованием этого документа в их ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" построят новую взлетно-посадочную полосу.

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