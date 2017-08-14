В аэропорту Барселоны началась забастовка

В интервью радиостанции Onda Cero министр развития Испании Иньиго де ла Серна сообщил, что представители Гражданской гвардии будут выполнять контроль пассажиров и багажа "сколько необходимо", пока не закончится конфликт между сотрудниками и руководством компании Eulen, которая несет ответственность за проверку пассажиров и багажа в большинстве испанских аэропортов, в том числе и в Эль-Прат.

Кроме того, в барселонском аэропорту усилено присутствие каталонских сил правопорядка Mossos d'Esquadra.

Забастовочный комитет в воскресенье вечером вновь отказался от предложения компании Eulen и правительства Каталонии о повышении зарплаты на 200 евро для каждого сотрудника в течение года. Бастующие, зарплаты которых составляют от 900 до 1100 евро, требуют выплачивать им по 250 евро дополнительно в течение 15 месяцев.

С 24 июля в аэропорту проходила "итальянская забастовка". Сотрудники Eulen сам факт проведения забастовки тогда опровергли, заявив, что "лишь четко по инструкции выполняют правила проверки пассажиров при проходе контроля" (эти меры были введены еще в апреле). В итоге из-за долгих проверок каждого пассажира около тысячи человек опоздали на рейсы, кроме того, авиакомпании вынуждены были откладывать время вылета. Так, Vueling вынуждена была задержать 30% своих рейсов.

С 4 августа сотрудники службы контроля начали частичную забастовку. В течение нескольких дней они прерывали работу на час четыре раза в каждый день забастовки. Из-за этого время ожидания в очередях в аэропорту достигало полутора часов.

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В связи с кризисом правительство Испании и власти Каталонии направили в аэропорт сотрудников Гражданской гвардии и каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Как заявил де ла Серна, правительство "готово обеспечить безопасность и общественный порядок в аэропорту". Он также сообщил, что правительство Испании назначит посредника, решение которого будет обязательным для выполнения обеими сторонами — бастующими и Eulen.