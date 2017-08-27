Международный аэропорт Хьюстона отменил рейсы из-за "Харви"

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Международный аэропорт Хьюстон Интерконтинентал прекратил обслуживание коммерческих рейсов из-за тропического шторма "Харви", сообщается на сайте аэропорта.

Ранее сообщалось, что летное поле аэропорта Уильяма Хобби в городе Хьюстон было закрыто из-за стоячей воды на взлетно-посадочных полосах.

"Коммерческое сообщение в аэропорту Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша и аэропорту имени Уильяма П. Хобби прекращено до дальнейшего уведомления из-за тяжелых погодных условий. На данный момент самолеты не осуществляют вылет и посадку в обоих аэропортах", — говорится в заявлении администрации воздушной гавани.

Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. По данным Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC), в настоящее время максимальная скорость ветра "Харви" составляет около 65 километров в час.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.