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    Международный аэропорт Хьюстона отменил рейсы из-за "Харви"

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (22)

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    Из-за самого мощного урагана за последние 12 лет в США международный аэропорт Хьюстон не обслуживает коммерческие рейсы. Самолеты не осуществляют вылет и посадку.
    Ураган Харви в Техасе
    The Hill‏

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Международный аэропорт Хьюстон Интерконтинентал прекратил обслуживание коммерческих рейсов из-за тропического шторма "Харви", сообщается на сайте аэропорта.

    Ураган Харви в Техасе
    Justin Horne‏
    Удары урагана "Харви" в США: катастрофические разрушения и первые жертвы

    Ранее сообщалось, что летное поле аэропорта Уильяма Хобби в городе Хьюстон было закрыто из-за стоячей воды на взлетно-посадочных полосах.

    "Коммерческое сообщение в аэропорту Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша и аэропорту имени Уильяма П. Хобби прекращено до дальнейшего уведомления из-за тяжелых погодных условий. На данный момент самолеты не осуществляют вылет и посадку в обоих аэропортах", — говорится в заявлении администрации воздушной гавани.

    Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. По данным Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC), в настоящее время максимальная скорость ветра "Харви" составляет около 65 километров в час.

    "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.

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