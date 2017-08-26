Добыча нефти в Мексиканском заливе резко снизилась из-за урагана "Харви"

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась почти на 25% из-за урагана "Харви". Нефтегазовые компании США, работающие на шельфе Мексиканского залива, эвакуировали свыше 110 морских добычных платформ и буровых установок, сообщило в субботу Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).

Данные приводятся на основе отчетов 30 компаний-операторов, представленных в бюро 26 августа в 11.30 по местному времени (19.30 по Киеву).

"Установлено, что добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась примерно на 24,49% от текущего уровня производства в 1,75 миллиона баррелей в сутки, то есть на 428,568 тысячи баррелей в сутки. Кроме того, добыча природного газа в Мексиканском заливе снизилась примерно на 25,94% от уровня производства в 3,22 миллиарда кубических футов в сутки (около 91 миллиона кубометров — ред.), или на 835 миллионов кубических футов в сутки (около 23 миллионов кубометров — ред.)", — говорится в сообщении.

Бюро также сообщает, что компании эвакуировали персонал с 112 добычных платформ в Мексиканском заливе (15,2% от общего числа таких платформ), а также с пяти стационарных буровых установок (50% от общего числа). Кроме того, одна передвижная установка была передислоцирована (4,7% от общего числа).

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

По данным губернатора Техаса Грега Эббота, информации о погибших в результате урагана пока нет.

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"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.