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    В аэропорту "Борисполь" построят новую взлетно-посадочную полосу

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    По словам заместителя генерального директора аэропорта Евгения Дыхне, в аэропорту ориентируются на 8 миллиардов гривен. Предполагается брать кредит, поскольку за свои средства аэропорт не сможем построить объект за два строительных сезона.
    Аэропорт Борисполь
    Министерство инфраструктуры Украины

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Международном аэропорту "Борисполь" сообщили, что пассажиропоток постоянно растет. Тенденция сохранится и в следующие годы. В настоящее время планируется построить дополнительную взлетно-посадочную полосу за 8 млрд грн до 2023 года, заявил заместитель генерального директора аэропорта Евгений Дыхне, передает УНИАН.

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    "Не имея точных расчетов, мы не можем назвать сумму стоимости строительства взлетно-посадочной полосы, но мы ориентируемся на 8 миллиардов гривен. Наверное, нам придется взять кредит, поскольку за свои средства мы не сможем построить объект за два строительных сезона", — сказал Дыхне. 

    "На сегодня уже понятна динамика пассажиропотока в аэропорту "Борисполь". Согласно плану развития, пиковая нагрузка на взлетно-посадочные операции — до 25 миллионов пассажиров в год. Этот пассажиропоток можно обслуживать с одной взлетно-посадочной полосой. Если аэропорт будет развиваться с такой динамикой как сейчас, то в течение пяти лет мы достигнем пика в 25 миллионов пассажиров в год. Для этого необходимо эксплуатировать две взлетные полосы", — отметил директор государственного проектного института "Украэропроект" Кирилл Новиков.

    Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с ирландским лоукостером Ryanair.

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