Омелян подал представление об увольнении гендиректора "Борисполя"

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в Кабмин представление на увольнение генерального директора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина. Об этом вечером среды, 12 июня сообщает "Страна.ua" со ссылкой на "Интерфакс".

Вместе с тем министр заявил, что намерен лично наблюдать за выполнением действующим главой "Борисполя" поручений премьер-министра Владимира Гройсмана о возобновлении переговоров с лоукостером Ryanair.

"Подал. Но премьер-министр поручил ему (Рябикину – Ред.) возобновить переговоры с Ryanair и подписать контракт (на базирование доступного авиаперевозчика в "Борисполе" — Ред.). Теперь хочу увидеть, как он выполнит это поручение ", — сообщил министр Омелян журналистам.

Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. В пресс-службе авиакомпании выразили сожаление, что киевский аэропорт занимает сторону "авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов.