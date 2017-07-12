наверх
12.07.201720:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Омелян подал представление об увольнении гендиректора "Борисполя"

    (обновлено: )24
    Министр заявил, что намерен лично наблюдать за выполнением действующим главой "Борисполя" поручений премьер-министра Владимира Гройсмана о возобновлении переговоров с лоукостером Ryanair.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в Кабмин представление на увольнение генерального директора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина. Об этом вечером среды, 12 июня сообщает "Страна.ua" со ссылкой на "Интерфакс".

    Вместе с тем министр заявил, что намерен лично наблюдать за выполнением действующим главой "Борисполя" поручений премьер-министра Владимира Гройсмана о возобновлении переговоров с лоукостером Ryanair.

    "Подал. Но премьер-министр поручил ему (Рябикину – Ред.) возобновить переговоры с Ryanair и подписать контракт (на базирование доступного авиаперевозчика в "Борисполе" — Ред.). Теперь хочу увидеть, как он выполнит это поручение ", — сообщил министр Омелян журналистам.

    Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. В пресс-службе авиакомпании выразили сожаление, что киевский аэропорт занимает сторону "авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Луценко. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Михаил Погребинский
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа