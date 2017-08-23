Погранслужба: на КПВВ в Донбассе "застряли" 610 автомобилей

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КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В среду утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО в Донбассе в очередях находятся 610 автомобилей, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" — 70/180; "Марьинка" — 80/100; "Новотроицкое" — 40/80; "Гнутово" — 30/30", — сообщили в Погранслужбе и добавили, что за минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда последовало 50000 человек и 6,5 тысячи транспортных средств.

Также на КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда обнаружили на обочине неразорвавшийся боеприпас.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.