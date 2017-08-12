ООН: более 500 тыс жителей зоны АТО не получают пенсий и соцвыплат

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. 586 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством, сообщает Управление ООН по делам беженцев.

"586 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны. В УВКБ призывают украинские власти обеспечить выплаты для всех граждан, независимо от места их проживания", — говорится в заявлении.

В УВКБ вызывает обеспокоенность ограничения на передвижение мирных жителей, особенно тех, которые пересекают линию соприкосновения. Только за июнь месяц через блокпосты, установленные вдоль линии, прошло более миллиона человек.

"Людям приходится выстаивать длинные очереди на блокпостах при полном отсутствии каких-либо услуг. Им негде взять питьевую воду, нет крыши над головой на случай плохой погоды и нет доступа к медицинской помощи", — отметил представитель Управления Андрей Махесич.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.