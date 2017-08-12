Погранслужба: КПВВ "Марьинка" обстреляли из гранатомета

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины заявляет об обстреле ополченцами из гранатометов пункта пропуска "Марьника" в Донбассе, где несут службу силовики.

Сообщается, что накануне в районе АТО ополченцы "открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка", на дорожном коридоре "Донецк — Курахово".

"Обстрел позиций, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, длился более часа, а начался после 22 часов", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства в субботу.

По данным пограничников, ополченцы вели огонь со стороны подконтрольной им Александровки, используя подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

"Никто из украинских защитников не пострадал", — говорится в сообщении.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.