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    Погранслужба: КПВВ "Марьинка" обстреляли из гранатомета

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (135)

    (обновлено: )96
    В Погранслужбе Украины сообщили, что ополченцы стреляли со стороны подконтрольной им Александровки, используя подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
    Контрольно-пропускной пункт Марьинка
    Ирина Геращенко/Facebook

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины заявляет об обстреле ополченцами из гранатометов пункта пропуска "Марьника" в Донбассе, где несут службу силовики.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сообщается, что накануне в районе АТО ополченцы "открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка", на дорожном коридоре "Донецк — Курахово".

    "Обстрел позиций, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, длился более часа, а начался после 22 часов", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства в субботу.

    По данным пограничников, ополченцы вели огонь со стороны подконтрольной им Александровки, используя подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

    "Никто из украинских защитников не пострадал", — говорится в сообщении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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