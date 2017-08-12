Силовики сообщили о 20 нарушениях режима тишины ополченцами в Донбассе

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Украинские военные обвинили ополченцев в 20 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, один военный погиб, еще шестеро пострадали.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий трое украинских военных были ранены, еще трое получили боевые травмы, один — погиб, подорвавшись на мине", — говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции (АТО) на странице в Facebook.

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По данным силовиков, на луганском направлении ополченцами обстреливались позиции недалеко от Счастья и Новотошковского, опорный пункт на подступах к Сизому и в районе Крымского. На приморском направлении, утверждают ВСУ, обстреливались наблюдательный пункт неподалеку от Лебединского, а также позиции в районе Марьинки. На донецком направлении в результате обстрела позиций ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, на окраинах Авдеевки был ранен один из военных.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.