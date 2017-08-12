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    Общество

    Российские пограничники не выпускают ополченцев из Донбасса - ГПСУ

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (132)

    (обновлено: )6710
    Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что информация о закрытии границы со стороны РФ поступает "из разных источников".
    Пограничный пункт пропуска. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Пограничники РФ не пропускают ополченцев, направляющихся из Донбасса в Россию, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

    Олег Слободян
    УНИАН
    Спикер Госпогранслужбы о ротации в руководстве ведомства

    "Да. Факт подтверждается. Из разных источников. Это соответствующий сигнал для нас, что не все у них так хорошо", — ответил глава ГПСУ на вопрос журналиста в интервью "5 каналу".

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    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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