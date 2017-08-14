наверх
14.08.201720:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Отдыхающих призвали не купаться на одесских пляжах

    Тема:

    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (180)

    (обновлено: )266
    Пресс-служба одесской мэрии сообщает, что решение рекомендовать "временно воздержаться от морского водоиспользования" принято с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Управление Госпродпотребслужбы рекомендует одесситам и гостям города воздержаться от купания на пляжах в связи с ливневыми осадками, которые прошли в Одессе в ночь на 14 августа.

    Одесский пляж
    timer-odessa.net
    Море не волнуется. Переполненные пляжи Одессы

    "Большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города. Руководствуясь статьями 7, 18 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендуется временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города", — сообщает пресс-служба горсовета. 

    Данные рекомендации будут действовать до особого распоряжения. 

    Ранее сообщалось, что в результате сильнейшего ливня, который накрыл Одессу в ночь на понедельник, затопило часть города.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пентагон
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Украинские военные в Иловайске. Архивное фото
    Иловайский котел: кто в ответе?
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе