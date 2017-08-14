Отдыхающих призвали не купаться на одесских пляжах

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Управление Госпродпотребслужбы рекомендует одесситам и гостям города воздержаться от купания на пляжах в связи с ливневыми осадками, которые прошли в Одессе в ночь на 14 августа.

"Большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города. Руководствуясь статьями 7, 18 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендуется временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города", — сообщает пресс-служба горсовета.

Данные рекомендации будут действовать до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что в результате сильнейшего ливня, который накрыл Одессу в ночь на понедельник, затопило часть города.