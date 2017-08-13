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13.08.201723:43
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    Радикальные противники ЛГБТ-марша в Одессе "оторвались" на заборе стройки

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    Гей-парад в Одессе (21)

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    В Одессе противники ЛГБТ-марша снесли забор на стройке в Воронцовском переулке после того, как поняли, что сорвать марш ЛГБТ не удастся. На территории строительства находился охранник, однако он не вмешивался.
    Facebook Демьяна Ганула

    Снос забора произошел после того, как участников ЛГБТ-марша увезли на автобусе, передает "Думская". Парни ворвались на стройку, снесли забор, порвали баннер, закрывающий строительство, и скинули со второго этажа бетономешалку.

    Смотрите также: ЛГБТ-марш в Одессе в кольце силовиков

    Отмечается, что строительство особняка возле "дома-стены" на Воронцовском переулке связано с многочсиленными скандалами. Одесситы продолжают настаивать на полном запрете любого строительства в непосредственной близости от "дома-стены", который является исторической достопримечательностью.

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