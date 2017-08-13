Радикальные противники ЛГБТ-марша в Одессе "оторвались" на заборе стройки

Снос забора произошел после того, как участников ЛГБТ-марша увезли на автобусе, передает "Думская". Парни ворвались на стройку, снесли забор, порвали баннер, закрывающий строительство, и скинули со второго этажа бетономешалку.

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Отмечается, что строительство особняка возле "дома-стены" на Воронцовском переулке связано с многочсиленными скандалами. Одесситы продолжают настаивать на полном запрете любого строительства в непосредственной близости от "дома-стены", который является исторической достопримечательностью.