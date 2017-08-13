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13.08.201719:10
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    "Лето, море, гей" vs "Нет петушатнику". Как в Одессе прошел ЛГБТ-марш

    Тема:

    Гей-парад в Одессе (18)

    (обновлено: )36311
    Гей-парад в Одессе
    Противники гей-парада в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Противники гей-парада в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    ЛГБТ-парад в Одессе
    Радикалы сорвали ЛГБТ-парад в Одессе
    Радикалы сорвали ЛГБТ-парад в Одессе
    ЛГБТ-марш в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Думская.net
    Противники гей-парада в Одессе
    Противники гей-парада в Одессе
    Думская.net
    Гей-парад в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Думская.net
    Гей-парад в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Думская.net
    Противники гей-парада в Одессе
    Противники гей-парада в Одессе
    Думская.net
    Гей-парад в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Думская.net
    Гей-парад в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Думская.net
    Гей-парад в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Думская.net
    Гей-парад в Одессе
    Гей-парад в Одессе
    Думская.net
    ЛГБТ-парад в Одессе
    ЛГБТ-парад в Одессе
    Michael Shtekel
    Радикалы сорвали ЛГБТ-парад в Одессе
    Радикалы сорвали ЛГБТ-парад в Одессе
    Michael Shtekel
    Радикалы сорвали ЛГБТ-парад в Одессе
    Радикалы сорвали ЛГБТ-парад в Одессе
    Michael Shtekel
    ЛГБТ-марш в Одессе
    ЛГБТ-марш в Одессе
    Ivan Boshku

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    Гей-парад в Одессе

    В воскресенье на Приморском бульваре в Одессе прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества.

    Как сообщает "Думская", с самого утра бульвар был оцеплен полицией. По словам начальника ГУНП Дмитрия Головина, правопорядок обеспечивали свыше 500 полисменов.

    Участников "Марша равенства" привезли на специальных автобусах. В марше участвовали более 140 человек. По данным организаторов, поддержать одесситов приехали представители ЛГБТ-движения из Харькова, Житомира, Киева, Львова, Кишинева. Были также гости из Мюнхена.

    Смотрите также: ЛГБТ-марш в Одессе в кольце силовиков

    Напомним, по данным местной полиции, в ходе мероприятия правонарушений не зафиксировано.

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