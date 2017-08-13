"Лето, море, гей" vs "Нет петушатнику". Как в Одессе прошел ЛГБТ-марш

В воскресенье на Приморском бульваре в Одессе прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества.

Как сообщает "Думская", с самого утра бульвар был оцеплен полицией. По словам начальника ГУНП Дмитрия Головина, правопорядок обеспечивали свыше 500 полисменов.

Участников "Марша равенства" привезли на специальных автобусах. В марше участвовали более 140 человек. По данным организаторов, поддержать одесситов приехали представители ЛГБТ-движения из Харькова, Житомира, Киева, Львова, Кишинева. Были также гости из Мюнхена.

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Напомним, по данным местной полиции, в ходе мероприятия правонарушений не зафиксировано.