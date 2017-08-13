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    ЛГБТ-марш в Одессе в кольце силовиков

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    Гей-парад в Одессе (16)

    (обновлено: )26902
    Из-за угроз радикалов участники ЛГБТ-шествия в Одессе были вынужденные провести марш по укороченному сценарию и в окружении правоохранительных органов.
    Ivan Boshku

    В полиции сообщили, что "Марш равенства" прошел без нарушений, митингующие прошли маршем от Воронцовского дворца к Дюку.

    "Сотрудники полиции сопровождали участников марша, которые прошлись шествием от Воронцовского дворца к памятнику Дюку. В связи с проведением других массовых мероприятий по маршруту "Марша равенства" и во избежание конфликтов и обеспечение безопасности горожан и гостей города правоохранители вынуждены были в короткий срок изменить направление движения участников акции", — говорится в сообщении полиции.

    Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В "Марше равенства" в Киеве в этом году приняли участие более двух тысяч человек.

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