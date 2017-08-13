наверх
13.08.201716:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Противники гей-парада снесли забор возле одесской достопримечательности

    Тема:

    Гей-парад в Одессе (17)

    (обновлено: )300
    Представители патриотических организаций ворвались на стройку, снесли забор, сорвали баннер, закрывающий стройку, и скинули со второго этажа бетономешалку.
    Противники ЛГБТ-марша снесли забор возле одесской достопримечательности
    Думская

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Представители патриотических организаций, проводившие в воскресенье митинг против "Марша равенства", снесли забор возле одесской достопримечательности — дома-стены, что в Воронцовском переулке, сообщает "Думская".

    Это произошло после того, как участников марша увезли на автобусе.

    Думская.net
    Противники ЛГБТ-марша снесли забор возле одесской достопримечательности

    "Патриоты ворвались на стройку, снесли забор, порвали баннер, закрывающий стройку, и скинули со второго этажа бетономешалку", — говорится в сообщении.

    Думская.net
    Противники ЛГБТ-марша снесли забор возле одесской достопримечательности

    Как отмечается, строительство у одесского "дома-стены" в Воронцовском переулке возобновилось в июне. Пока рабочие орудуют со стороны двора.

    Смотрите также: ЛГБТ-марш в Одессе в кольце силовиков

    Напомним, в воскресенье утром в Одессе прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества, митингующие прошли маршем от Воронцовского дворца к Дюку. По данным местной полиции, в ходе мероприятия правонарушений не зафиксировано.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Столкновения в Виргинии
    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"