Противники гей-парада снесли забор возле одесской достопримечательности

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Представители патриотических организаций, проводившие в воскресенье митинг против "Марша равенства", снесли забор возле одесской достопримечательности — дома-стены, что в Воронцовском переулке, сообщает "Думская".

Это произошло после того, как участников марша увезли на автобусе.

Думская.net Противники ЛГБТ-марша снесли забор возле одесской достопримечательности

"Патриоты ворвались на стройку, снесли забор, порвали баннер, закрывающий стройку, и скинули со второго этажа бетономешалку", — говорится в сообщении.

Думская.net Противники ЛГБТ-марша снесли забор возле одесской достопримечательности

Как отмечается, строительство у одесского "дома-стены" в Воронцовском переулке возобновилось в июне. Пока рабочие орудуют со стороны двора.

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Напомним, в воскресенье утром в Одессе прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества, митингующие прошли маршем от Воронцовского дворца к Дюку. По данным местной полиции, в ходе мероприятия правонарушений не зафиксировано.