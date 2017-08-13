"Антигей-парад" по-одесски: священники с гитарами и удивленные горожане

Акция сторонников традиционных семейных ценностей прошла в воскресенье вечером в центре Одессы, сообщает "Думская".

Как отмечается, данная инициатива стала ответом на утренний "Марш равенства" ЛГБТ-движения, сорванный активистами некоторых патриотических организаций, "антимайдановцами" и полицией.

"Представители христианских конфессий, в том числе православные Московского и Киевского патриархатов, а также греко-католики, прошлись по Дерибасовской и Приморскому бульвару до памятника Дюку. Их было в несколько раз больше, чем участников "Марша равенства", — говорится в сообщении.

В отличие от утренней акции, никто из горожан не пытался препятствовать свободному волеизъявлению участников марша. Безопасность колонны, в которой было много детей, обеспечивали примерно десять полицейских.

Шествие закончилось небольшим митингом на ступенях памятнику Дюку.

Как рассказал журналистам один из организаторов акции, пастор Евангельской реформатской пресвитерианской церкви и глава "Духовного совета Одессы" Валерий Задорожный, цель акции — показать, что "есть много людей, которые за традиционные христианские семейные ценности".

"Можно сказать, что наш марш — это альтернатива тому маршу, который был проведен утром. Мы за божий дизайн семьи — союз мужчины и женщины, — рассказал пастор. — Мы уважаем всех людей, но выход не в том, чтобы назвать грех нормой, а в том, чтобы покаяться".

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Напомним, в воскресенье утром в Одессе прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества, митингующие прошли маршем от Воронцовского дворца к Дюку. По данным местной полиции, в ходе мероприятия правонарушений не зафиксировано.