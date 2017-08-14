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    Соцсети: ах, Одесса, гей-парад... националисты и нацгвардейцы

    Тема:

    Гей-парад в Одессе (24)

    (обновлено: )24410
    В минувшее воскресенье в Одессе состоялся Марш Равенства. Обошлось без особых эксцессов, за исключением погрома на скандальной одесской стройке… Чем еще запомнилось это событие?
    Гей-парад в Одессе
    Думская.net

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    В Одессе прошел гей-парад… Правда прошел он не совсем по запланированному ранее маршруту, сократить его пришлось из-за протестов противников движения. Примечательно и то, что сам гей-парад собрал гораздо больше радикалов и полиции, чем его непосредственных участников: собралось примерно полторы сотни человек. 

    После неудачной попытки срыва одесского гей-парада противники этого мероприятия решили выплеснуть свои эмоции на скандальной стройке в Воронцовском переулке, устроив там небольшой погром. Эти и другие обстоятельства скандального шествия секс меньшинств в Одессе нашли свое отображение и в украинском сегменте соцсетей:

    "Парад это не очень гуд, ребенку сложно объяснить почему два дяди целуются. НО у однополых парах со стороны закона защиты нет"; "Ваще непонятно, зачем в 2017 году разделять людей по этому признаку. Человек сам для себя должен определять с кем ему жить, спать и кого любить". "Где вы были раньше, господа активисты и почему снесли только забор?…. Существует ли какая-то логическая параллель между гей-парадом и забором скандальной стройки?" — Задают в сетях и такие вопросы.     

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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