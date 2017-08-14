"Одесская Венеция". Город ушел под воду

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В результате сильнейшего ливня, который накрыл Одессу в ночь на понедельник, затопило часть города.

По информации Думской, городом пронесся сильнейший ливень со шквалистым ветром.

"Затопило ряд городских дорог. Машины плавали на Лузановке, Пересыпи и Среднефонтанской улице. Сейчас ситуация нормализовалась", — сообщает издание.

dumskaya.net Последствия ливня в Одессе

dumskaya.net Последствия ливня в Одессе

Напомним, ранее в результате ухудшения погодных условий в Украине почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган.

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