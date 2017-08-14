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14.08.201711:50
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    Общество

    "Одесская Венеция". Город ушел под воду

    (обновлено: )87110
    В результате непогоды - сильного ливня со шквалистым ветром, которые накрыли Одессу в ночь на понедельник, затопленным оказался ряд улиц города, по ним даже плавали автомобили.
    Последствия ливня в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В результате сильнейшего ливня, который накрыл Одессу в ночь на понедельник, затопило часть города.

    По информации Думской, городом пронесся сильнейший ливень со шквалистым ветром.

    "Затопило ряд городских дорог. Машины плавали на Лузановке, Пересыпи и Среднефонтанской улице. Сейчас ситуация нормализовалась", — сообщает издание.

    dumskaya.net
    Последствия ливня в Одессе
    dumskaya.net
    Последствия ливня в Одессе

    Напомним, ранее в результате ухудшения погодных условий в Украине почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган.

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